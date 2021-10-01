شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأدب لـ«اليوم»: نستهدف إقامة معارض بمختلف المناطق بينها الشرقية : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ 30 دولة من مختلف قارات العالم

- نستهدف إقامة عدة معارض كتب من ضمنها المنطقة الشرقية

- يحتضن المعرض برنامج ثقافي شامل على مدى 10 أيام

يتوافد محبي الكتب بمختلف أنواعها وتوجهاتها في اليوم الأول من معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، والذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، والمقام في واجهة الرياض على مدى 10 أيام.

ويُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ 30 دولة من مختلف قارات العالم، كما ويحتضن المعرض عدداً من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل.

من جانبه أكد رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة د.محمد حسن علوان في حديثه لـ"اليوم" أن الهيئة تستهدف إقامة عدة معارض للكُتب خلال السنوات القادمة في مختلف مناطق المملكة، ومنها المنطقة الشرقية.