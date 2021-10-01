شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 30 عربة كهربائية لمساعدة كبار السن بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتخصيص 30عربة كهربائية مع فريق مختص من الرجال والنساء لخدمة كبار السن، داخل المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، أحمد المقاطي بأن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن وتخفيف المشقة عليهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة.

وبين المقاطي أن الإدارة وفرت أكثر من 30 عربة كهربائية لكبار السن، وتخصيص مختصين لخدمة كبار السن وتعريفهم كيفية استخدام العربات، إضافة إلى مختصات لخدمة كبيرات السن وقد حرصت الإدارة على تكثيف جهودها نظراً لزيادة أعداد المعتمرين.

وأكد المقاطي، أن هذه المبادرة تعكس مدى اهتمام وحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

واختتم "المقاطي" حديثه، مبينا أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.