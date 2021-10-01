شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 23 ألف لاصق لتزوير ماركات الأحذية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة جدة أن الحملات الميدانية التي تقوم بها لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية، أسفرت عن ضبط "منزل شعبي" بحي "العمارية"، يمارس فيه أعمال تزوير ماركات الأحذية باستخدام "الملصقات".

وأوضحت أنه جرى ضبط 23000 لاصق يستخدم لتزوير الأحذية المقلدة وتوزيعها على الأسواق، كما تمكنت الأمانة من رصد عدد من الورش ومواقع بيع مواد البناء المخالفة، ضمن سياق مكافحة التشوه البصري.

كما تمكنت الفرق الميدانية من رصد ورش و"تشاليح " بالإضافة مواقع بيع مواد البناء وأعمال الرمي العشوائي للدمارات بطرق مخالفة بحي "الهدى".