محمد بن مسعود - الدمام - الغموض يلف ملابسات الحادث أفادت وسائل إعلام في العاصمة الأفغانية كابل، بأن حادثة إطلاق نار وقعت اليوم الجمعة قرب مقر السفارة الروسية في المدينة.

وطبقًا لـ RT Arabic في كابل، أن إطلاق النار في محيط السفارة الروسية أعقبه سماع لصفارات سيارات الشرطة.

وأشارت إلى أن سيارة من "طالبان" وصلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع، وأن الهدوء يسود هناك الآن.

ولا يزال الغموض يلف ملابسات الحادث. كابل.. إطلاق نار في محيط السفارة الروسية وسماع صفارات سيارات الشرطة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-01 أفادت وسائل إعلام في العاصمة الأفغانية كابل، بأن حادثة إطلاق نار وقعت اليوم الجمعة قرب مقر السفارة الروسية في المدينة.

وطبقًا لـ RT Arabic في كابل، أن إطلاق النار في محيط السفارة الروسية أعقبه سماع لصفارات سيارات الشرطة.

وأشارت إلى أن سيارة من "طالبان" وصلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع، وأن الهدوء يسود هناك الآن.

ولا يزال الغموض يلف ملابسات الحادث. 01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 03:33 PM الغموض يلف ملابسات الحادث الغموض يلف ملابسات الحادث أفادت وسائل إعلام في العاصمة الأفغانية كابل، بأن حادثة إطلاق نار وقعت اليوم الجمعة قرب مقر السفارة الروسية في المدينة.

وطبقًا لـ RT Arabic في كابل، أن إطلاق النار في محيط السفارة الروسية أعقبه سماع لصفارات سيارات الشرطة.

وأشارت إلى أن سيارة من "طالبان" وصلت إلى موقع الحادث لتفقد الوضع، وأن الهدوء يسود هناك الآن.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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