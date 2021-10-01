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أعلنت السفارة الأفغانية في العاصمة السعودية الرياض، أن الجهات المختصة بالمملكة وافقت على السماح لشركة الخطوط الجوية الأفغانية "آريانا" بتسيير رحلات "استثنائية" من المملكة إلى كابل.
السفارة أوضحت في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك" أن الحكومة السعودية وافقت على تسيير "آريانا" تسع رحلات استثنائية؛ وذلك بهدف مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر، حسب البيان، أن تسير هذه الرحلات في الأيام القليلة القادمة.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 02:50 PM
لشركة الخطوط الجوية الأفغانية "آريانا".. تبدأ قريباًالسفارة الأفغانية بالرياض: المملكة وافقت على تسيير رحلات "استثنائية" من السعودية إلى كابل
أعلنت السفارة الأفغانية في العاصمة السعودية الرياض، أن الجهات المختصة بالمملكة وافقت على السماح لشركة الخطوط الجوية الأفغانية "آريانا" بتسيير رحلات "استثنائية" من المملكة إلى كابل.
السفارة أوضحت في بيان لها على صفحتها في "فيسبوك" أن الحكومة السعودية وافقت على تسيير "آريانا" تسع رحلات استثنائية؛ وذلك بهدف مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر، حسب البيان، أن تسير هذه الرحلات في الأيام القليلة القادمة.
، السفارة الأفغانية بالرياض: المملكة وافقت على تسيير رحلات "استثنائية" من السعودية إلى كابل ،
المصدر : الخليج 365
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