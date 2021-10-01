اخبار السعوديه

الهويش يضبط ديربي جدة.. وصلوي لمباراة الشباب والفيحاء

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة من الجولة السابعة لدوري كأس الأمير للمحترفين .

حيث أسندت لجنة الحكام قمة مباريات الجولة "ديربي جدة" بين الاتحاد وغريميه التقليدي الأهلي إلى الحكم الدولي محمد الهويش على أن يساعده كل من بدر الشمراني كمساعد أول وأحمد العتيق مساعد ثانٍ، فيما سيتولى تركي الخضير مهام حكم الفيديو وبمساعدة من سعد السبيعي.

وقررت اللجنة تسمية الحكم خالد صلوي لإدارة مباراة الشباب وضيفه الفيحاء بمعاونة من فهد العمري ومحمد الشهري، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة محمد السماعيل وبمساعدة من عماد عسكر.

فيما يتولى خالد الجهني قيادة مباراة الفيصلي ونظيره الباطن بمساعدة من هشام الرفاعي وعيسى الخيبري، أما قيادة غرفة الفيديو ستكون تحت إمرة ممدوح الشهدان وخلف الشمري.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 02:30 PM

الهويش يضبط ديربي جدة.. وصلوي لمباراة الشباب والفيحاء
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة من الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

حيث أسندت لجنة الحكام قمة مباريات الجولة "ديربي جدة" بين الاتحاد وغريميه التقليدي الأهلي إلى الحكم الدولي محمد الهويش على أن يساعده كل من بدر الشمراني كمساعد أول وأحمد العتيق مساعد ثانٍ، فيما سيتولى تركي الخضير مهام حكم الفيديو وبمساعدة من سعد السبيعي.

وقررت اللجنة تسمية الحكم خالد صلوي لإدارة مباراة الشباب وضيفه الفيحاء بمعاونة من فهد العمري ومحمد الشهري، في حين ستكون غرفة الفيديو بإدارة محمد السماعيل وبمساعدة من عماد عسكر.

فيما يتولى خالد الجهني قيادة مباراة الفيصلي ونظيره الباطن بمساعدة من هشام الرفاعي وعيسى الخيبري، أما قيادة غرفة الفيديو ستكون تحت إمرة ممدوح الشهدان وخلف الشمري.

الكلمات المفتاحية
239262af43.jpg

، الهويش يضبط ديربي جدة.. وصلوي لمباراة الشباب والفيحاء ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر الهويش يضبط ديربي جدة.. وصلوي لمباراة الشباب والفيحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا