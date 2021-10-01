98 % نسبة التعافي من كورونا بالسعودية.. و77 مليون جرعة لقاح بدول الخليج

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 77 مليون جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 98%.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الخميس، بلغ إجمالي إصابات كورونا (2,510,250) إصابة، وبلغ إجمالي حالات التعافي (2,478,877) حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفاة (19,353) حالة.

وأشار إلى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج العربية بلغت (77,081,284) مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس في السعودية 98%.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الخميس، أن عدد لقاحات فيروس كورونا تجاوز 42 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمجافظات.

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