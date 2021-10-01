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سفارة المملكة بالفلبين تحدِّد مواعيد عملها الرسمية خلال الفترة المقبلة

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الرياض - محمد عبدالله - حددت السفارة في الفلبين، اليوم الجمعة، مواعيد عملها خلال الفترة المقبلة ونشرت أرقاما للتواصل خارج أوقات العمل الرسمية.

وذكرت السفارة –في بيان لها عبر تويتر- أنها تود الإفادة بأن أوقات العمل الرسمي اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/٢/٢٤ ه‍، الموافق ٢٠٢١/١٠/١م حتى تاريخ ١٤٤٣/٣/٩ه‍ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٥م سيكون من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً.

وأوضحت السفارة أنه يمكن التواصل خارج أوقات العمل الرسمية على الأرقام التالية:

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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