«هيئة الزكاة» توضح خطوات تقسيط ضريبة القيمة المضافة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن تقسيط مبلغ ضريبة القيمة المضافة، من خلال خطوات بسيطة.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، «نعم، يمكنك تقديم طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة عن طريق الدخول إلى حسابك في الموقع واختيار أيقونة خطة التقسيط لضريبة القيمة المضافة من قسم (الضرائب غير المباشرة - ضريبة القيمة المضافة)».

وقال المواطن في استفساره: هل ممكن طلب تقسيط مبلغ مخالفة اسم المنشأة في الفاتورة الضريبية، عند التعثر بسداد مبلغ المخالفة دفعة واحدة؟

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