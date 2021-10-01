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«تقويم التعليم» تحدِّد 4 وثائق يمكن استخدامها لإثبات الهوية في الاختبارات الورقية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن هناك أربع طرق لإثبات الهوية عند حضور الطلبة الاختبارات الورقية.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردا على استفسار من أحد الطلبة بهذا الشأن، أنه يسمح بدخول الاختبار بإحدى الإثباتات التالية:

1- بطاقة الهوية الوطنية.
2- جواز السفر.
3- رخصة قيادة.
4- إقامة خاصة لغير السعوديين.
كانت الهيئة أوضحت في وقت سابق، أن البطاقة الرقمية في تطبيقي (توكلنا أو أبشر) معتمدة في الاختبارات المحوسبة فقط وليس الاختبارات الورقية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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