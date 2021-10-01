«تقويم التعليم» تحدِّد 4 وثائق يمكن استخدامها لإثبات الهوية في الاختبارات الورقية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن هناك أربع طرق لإثبات الهوية عند حضور الطلبة الاختبارات الورقية.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردا على استفسار من أحد الطلبة بهذا الشأن، أنه يسمح بدخول الاختبار بإحدى الإثباتات التالية:

1- بطاقة الهوية الوطنية.

2- جواز السفر.

3- رخصة قيادة.

4- إقامة خاصة لغير السعوديين.

كانت الهيئة أوضحت في وقت سابق، أن البطاقة الرقمية في تطبيقي (توكلنا أو أبشر) معتمدة في الاختبارات المحوسبة فقط وليس الاختبارات الورقية.

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تقويم التعليم: البطاقة الرقمية معتمدة لحضور الاختبارات المحوسبة وليس الورقية