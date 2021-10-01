«التعاون الخليجي» يرحب بعودة الحكومة اليمنية إلى عدن ويطالب بتنفيذ اتفاق الرياض

الرياض - محمد عبدالله - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بعودة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ متطلبات اتفاق الرياض والعمل على خدمة مصالح اليمن والشعب اليمني الشقيق.

وأكد الحجرف (وفق بيان تم نشره على موقع المجلس الإلكتروني) دعم دول مجلس التعاون لحكومة اليمن والشعب اليمني الشقيق لتحقيق الأمن والاستقرار، وتمكين الحكومة الشرعية من ممارسه مهامها وقيادة جهود الإصلاحات التي يحتاجها الشعب اليمني في كل المجالات.

كما شدد الأمين العام، على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع في اليمن بالوفاء بالتزاماتها والعمل معًا بشكل بناء لإنهاء النزاع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.

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