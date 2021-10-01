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التحصين بجرعتين هل يعفي صاحبه من فحص الـpcr عند دخول المملكة ؟.. «توكلنا» يجيب

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن تطبيق «توكلنا» أن المحصن بجرعتين ضد فيروس ، يعفى من الحجر والفحص عند دخول المملكة، بشرط أن يكون ذلك وفقًا للحالة المسجلة في تطبيق «توكلنا».

وأضاف حساب «خدمة المستفيدين» التابع للتطبيق –عبر تويتر-: «المحصن الذي أكمل الجرعات حسب الحالة الصحية بتوكلنا، يتم إعفاؤه من الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي وأيضا من فحص الـpcr عند الدخول للمملكة».

جاء ذلك ردًا على استفسار قال فيه صاحبه إنه أتم جرعتين من لقاح كورونا فهل يستطيع دخول المملكة دون فحص الـpcr ؟

من جهة أخرى أوضح تطبيق «توكلنا» أنه لا يمكن تغيير رقم الجوال أو التسجيل كمستخدم جديد في التطبيق من خارج المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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