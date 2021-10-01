المرور: إجراءان لإسقاط المركبة المهملة المسحوبة من قبل البلدية

الرياض - محمد عبدالله - قال المرور السعودي، إن هناك إجراءان لإسقاط المركبة المهملة التي تم سحبها من قبل البلدية، وهي إحضار ما يثبت سحب السيارة ثم التقدم بالطلب لقسم رخص السير.

وأضاف المرور –عبر تويتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «بإمكانك مراجعة البلدية لطلب ما يثبت ذلك، ثم تفضل بزيارة قسم رخص السير والتقدم بطلبك».

وأوضح المواطن في استفساره: إن سيارته القديمة أُتلفت بعد حادث مروري ثم سحبتها البلدية قبل عدة سنوات ولا يعرف عنها أي شئ، وأن لوحاتها واستمارتها موجودتان لديه، فكيف يتم إسقاطها؟

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