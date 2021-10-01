شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية : وزير المالية السويسري سيقدّم استقالته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت تقارير إعلامية سويسرية ،من بينها صحيفة "تاجيز-أنزيجر" اليومية، أنه من المتوقع أن يقدم وزير المالية أولي ماور استقالته في المستقبل القريب.

فيما أفادت صحيفة "آرجاور تسايتونج" أن قرار الاستقالة سيتم الإعلان عنه اليوم الجمعة.

وقد رفض متحدث باسم وزارة المالية السويسرية الرد على طلب وكالة بلومبرج للأنباء للتعليق على هذه التقارير.

وتشير بلومبرج إلى أنه ليس من غير المعتاد استقالة الوزراء في سويسرا في منتصف فترة ولايتهم.