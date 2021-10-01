تنبيهات الأرصاد: 6 مناطق تتأثر بالسحب الرعدية ونشاط الرياح والأتربة.. الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى تكوُّن سحب رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على 7 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة.

سحب رعدية ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي جازان «الحرث، الدائر، الريث، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «المجاردة، بارق، رجال المع، محايل» تشهدا هبوب رياح نشطة وتكون سحب رعدية مصحوبة بتدنِ في الرؤية الأفقية.

وهناك سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة عسير«النماص، تنومة، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب».

رياح نشطة وأتربة مثارة

ووفق المركز الوطني للأرصاد فإن هناك رياحُا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنِ في الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة « الخرمة، المويه، تربة، رنية» والمدينة المنورة «الحناكية، المهد» وعسير «بيشة، تثليث، طريب» والرياض «السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، عفيف» وحائل «الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل».

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