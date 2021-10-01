النيابة العامة: رجال الضبط ليس من حقهم فض الأوراق المغلقة بمسكن المتهم

الرياض - محمد عبدالله - قالت النيابة العامة إن الأوراق المختومة والمغلقة التي يعثر عليها رجل الضبط الجنائي أثناء تفتيش المساكن، تحظى بحمايتها من فض مغلقها، وبتحريزها وبعثها للمحقق -عضو النيابة العامة المختص- لتقرير ما يلزم بشأنها نظامًا.

وأضافت النيابة– عبر تويتر- أنه إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقا مختومة أو مغلقة بأية طريقة، فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش، وعرضها على المحقق الخاص، وفقا للمادة (49) من نظام الإجراءات الجزائية.

كان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب دشن أمس الخميس، مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.

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