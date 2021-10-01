الإطاحة بمقيم سرق 100 ألف ريال من مواطن بالرياض..واستعادة المسروقات

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من استعادة 100 ألف ريال مسروقة من مواطن بمدينة الرياض.

صَرّح المتحد الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن تمكنت من استعادة مبلغ (100,000) ريال من مقيم مصري الجنسية، في العقد الرابع من العمر، أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه سرقها من مواطن في منطقة الرياض.

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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