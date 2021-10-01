أمانة الرياض: رصد 110 مركبات مهملة كل يوم.. ورفع 218 سيارة خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، أنها ترصد كل يوم ما يزيد على 110 مركبات مهملة في مدينة الرياض، خلال الفترة من 17 -23 سبتمبر الماضي، لافتة إلى أنها أمهلت مُلاكها 10 أيام قبل مباشرة الإزالة.

وأضافت الأمانة– عبر تويتر- أنها تعاملت مع 794 مركبة مهملة، وتم رفع 218 مركبة، وإشعار بالإزالة لـ576 مركبة.

وأشارت إلى أن المركبات المهملة تعد من عناصر التشوه البصري، الذي تستهدفه أمانة الرياض بالإزالة، ضمن جولات يومية تباشر من خلالها أعمال إشعار المركبات ورفعها من كل أرجاء المدينة.

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