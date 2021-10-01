متى يبدأ وقت غُسل يوم الجمعة؟ الخثلان يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن غسل يوم الجمعة يبدأ بطلوع فجر الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم".

وأضاف الخثلان: "النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم في الحديث الشريف.. واليوم يبدأ بطلوع الفجر، واليوم عند العرب يبدأ بطلوع الفجر، وعلى ذلك فغسل يوم الجمعة يبدأ بطلوع فجر يوم الجمعة وليس بطلوع الشمس".

وتابع الشيخ الخثلان: "ولكن قال أهل العلم إن الأفضل لمن أراد أن يذهب للجمعة أن يؤخر الغسل إلى قبيل ذهابه للمسجد الجامع، لكن لو أنه اغتسل في أول يومه بعد طلوع الفجر لا بأس في ذلك والأمر في هذا واسع".

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