«الحربي» يتوقَّع توغل النشاط المداري ببحر العرب إلى داخل السعودية

الرياض - محمد عبدالله - توقّع الباحث في الطقس والأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، توغل الكتلة الرطبة للنشاط المداري ببحر العرب إلى داخل السعودية خلال الأيام المقبلة.

وقال الحربي– عبر تويتر- إن النشاط المداري قبالة بحر عُمان يتطور إلى عاصفة مدارية، واتجاه مركز العاصفة إلى ساحل عمان شمال مسقط، والتقدم نحو الإمارات، وتوغل كتلته الرطبة داخل السعودية.

من جانبها، أوضحت الأرصاد الجوية في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، أن المنخفض المداري العميق الموجود حاليا شمال شرق بحر العرب، تعمق إلى عاصفة مدارية بمسمى (شاهين)؛ حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز (34-63) عقدة ويتحرك باتجاه شمال غرب محاذيًا السواحل الباكستانية.

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