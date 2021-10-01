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السفارة السعودية في أستراليا تعلن توقفها عن العمل يوم 4 أكتوبر.. وتحدِّد توقيت العودة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة لدى أستراليا، عن أنها ستتوقف عن العمل يوم 4 أكتوبر الجاري، على أن تعود لفتح أبوابها يوم 5 أكتوبر.

وذكرت السفارة– عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستتوقف عن العمل خلال إجازة يوم العمال ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء ٥ أكتوبر ٢٠٢١م.

وأشارت السفارة إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن للمواطنين والمبتعثين الاتصال بها أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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