السفارة السعودية في أستراليا تعلن توقفها عن العمل يوم 4 أكتوبر.. وتحدِّد توقيت العودة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة السعودية لدى أستراليا، عن أنها ستتوقف عن العمل يوم 4 أكتوبر الجاري، على أن تعود لفتح أبوابها يوم 5 أكتوبر.

وذكرت السفارة– عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستتوقف عن العمل خلال إجازة يوم العمال ٤ أكتوبر ٢٠٢١م، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء ٥ أكتوبر ٢٠٢١م.

وأشارت السفارة إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن للمواطنين والمبتعثين الاتصال بها أو التواصل معها عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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