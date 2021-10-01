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أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في السعودية وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن!
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.
ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. ()
أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعمعبدالحكيم شار الخليج 365 2021-10-01
أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في السعودية وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن!
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.
ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. ()
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
02:05 AM
اقتصاديون يتوقعون انتعاشًا أكبر للقطاع
أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم. وإزاء هذا الرقم تباينت الآراء ما بين مؤيد لمناسبته لحجم القوة الشرائية للمستهلك في السعودية وآخرون يرونه ترفًا ومبالغة في زيارة تلك الأماكن!
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر إصدارًا لسجلات المطاعم والمقاهي التجارية، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية.
ويتوقع محللون اقتصاديون، بحسب برنامج "صباح العربية"، انتعاشًا أكبر في قطاع المطاعم والمقاهي بعد دخول مرحلة التعافي من جائحة فيروس كورونا، وذلك في وقت تنتظر فيه السوق السعودية فعاليات متنوعة بالتزامن مع إطلاق مواسم المملكة الترفيهية والسياحية. ()
، أكثر من 220 مليون ريال يصرفها السعوديون يوميًا في المقاهي والمطاعم ،
المصدر : الخليج 365
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