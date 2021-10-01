- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - "شرطة القصيم" تقبض على مقيم ومقيمة اتخذا أسلوبًا احتياليًا متكررًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالبدائعوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-01
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمحافظة البدائع تمكنت من القبض على مقيم ومقيمة في العقد الخامس من العمر، من الجنسية اليمنية بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتخاذهما أسلوبًا احتياليًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالمحافظة، مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به، مكررين فعلتهما مع عددٍ من الأشخاص، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للجهة المختصة.
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
01:10 AM
مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به .. وتمت إحالتهما للجهات المختصة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمحافظة البدائع تمكنت من القبض على مقيم ومقيمة في العقد الخامس من العمر، من الجنسية اليمنية بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتخاذهما أسلوبًا احتياليًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالمحافظة، مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به، مكررين فعلتهما مع عددٍ من الأشخاص، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للجهة المختصة.
، "شرطة القصيم" تقبض على مقيم ومقيمة اتخذا أسلوبًا احتياليًا متكررًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالبدائع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "شرطة القصيم" تقبض على مقيم ومقيمة اتخذا أسلوبًا احتياليًا متكررًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالبدائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.