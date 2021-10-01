محمد بن مسعود - الدمام - "شرطة القصيم" تقبض على مقيم ومقيمة اتخذا أسلوبًا احتياليًا متكررًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالبدائع وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-01 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمحافظة البدائع تمكنت من القبض على مقيم ومقيمة في العقد الخامس من العمر، من الجنسية اليمنية بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتخاذهما أسلوبًا احتياليًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالمحافظة، مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به، مكررين فعلتهما مع عددٍ من الأشخاص، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للجهة المختصة. 01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 01:10 AM مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به .. وتمت إحالتهما للجهات المختصة مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به .. وتمت إحالتهما للجهات المختصة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمحافظة البدائع تمكنت من القبض على مقيم ومقيمة في العقد الخامس من العمر، من الجنسية اليمنية بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتخاذهما أسلوبًا احتياليًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالمحافظة، مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به، مكررين فعلتهما مع عددٍ من الأشخاص، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للجهة المختصة.

، "شرطة القصيم" تقبض على مقيم ومقيمة اتخذا أسلوبًا احتياليًا متكررًا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالبدائع ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه