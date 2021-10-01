شرطة حائل توقف مواطنين أتلفا مركبة مواطن أمام منزله

الرياض - محمد عبدالله - أوقفت شرطة حائل مواطنين أتلفا مركبة مواطن أمام منزله.

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، أتلفا مركبة مواطن أمام منزله، وذلك بسكب مادة قابلة للاشتعال عليها وإحراقها.

وأشار إلى أنه تم القبض عليهما وإيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

شرطة حائل: إيقاف مواطنين ظهرا في مقطع فيديو يتشاجران مع فتاة

شرطة حائل تقبض على 3 مواطنين طعنوا مواطنًا وسلبوه تحت تهديد السلاح