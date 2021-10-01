فريق طبي يُجري قسطرة معقدة على الهواء عبر الطب الاتصالي.. و«الربيعة» يشيد بجهودهم

الرياض - محمد عبدالله - كشفت صحة جازان عن أن فريقاً طبياً بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في إنهاء معاناة مريض ستيني تعرض لجلطة قلبية غير مستقرة، وذلك من خلال إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض بمشاركة افتراضية مع استشاريين القلب والقسطرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة تكللت بالنجاح.

وذكرت صحة جازان أن قسم الطوارئ استقبل مريض محول من إحدى المستشفيات الطرفية يعاني من جلطة قلبية غير مستقرة, وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومناقشة حالة المريض من قبل الفريق الطبي وعرضها على استشاريين القلب عبر تقنية الطب الاتصالي مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة, تم إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض تكللت بالنجاح.

وأوضحت أنه تم نقل وقائع القسطرة القلبية على الهواء مباشرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع المركز الطبي الافتراضي بوزارة الصحة والذي يضم نخبة من استشاريين القلب الذين تابعوا الخطوات العلاجية التي خضع لها المريض عبر التقنيات الرقمية الحديثة حتى تماثل للشفاء, مشيدين في نفس الوقت بالتجهيزات التقنية العالية التي يحظى بها مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد قدم شكره وتقديره للفريق الطبي على جهودهم الحثيثة والمبذولة تجاه تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وذلك بعد حضوره لمركز الطب الافتراضي بالوزارة ومشاهدته المباشرة لوقائع القسطرة التي كانت تجرى للمريض.

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