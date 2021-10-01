الإطاحة بمواطن و4 مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن لسرقة العمالة بمكة

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة مكة المكرمة، القبض على مواطن وأربعة مقيمين انتحلوا صفة رجال الأمن ودخول سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، مواطن و(3) مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، أعمارهم بين العقد الثالث والخامس من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخول سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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