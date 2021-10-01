أخبار السعودية.. موعد بدء حملة تطعيم الإنفلونزا.. وإصدار وثيقة التأمين ضد الأخطاء الطبية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس، الموافق 30سبتمبر2021م منها: موعد بدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد إنفلونزا الشتاء، وإصدار وثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية.

موعد بدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد إنفلونزا الشتاء

أعلن الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد إنفلونزا الشتاء بعد أسبوعين.

شرطة مكة تطيح بـ6 مقيمين

تمكنت شرطة مكة المكرمة، من القبض على 6 مقيمين استدرجوا رجلًا وامرأتين واحتجزوهم داخل شقة، وقاموا بتصويرهم وابتزازهم بنشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إصدار وثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية

أعلن البنك المركزي السعودي، إصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، التي من المقرر بدْء العمل مطلع يناير 2022.

ضبط مخالفَين بمحمية الأمير محمد بن سلمان

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، مساء اليوم الخميس، ضبط مخالفَين لنظام البيئة ارتكبا مخالفات صيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

أبشر توضح طريقة تجاوز «عدم اكتمال عملية الدفع»

أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، طريقة تجاوز مشكلة «عدم اكتمال عملية الدفع» بنجاح أثناء إتمام الخدمات.

التأمينات الاجتماعية: 4 خطوات لمتابعة طلبات أصحاب الأعمال

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 4 خطوات؛ حيث يمكن لصاحب العمل تتبع معاملاته إلكترونياً عبر خدمة «متابعة الطلبات».

ماذا تعني صلاحية المنتجات وتاريخ الانتهاء؟

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على أهمية مراعاة فترة الصلاحية وتتبع تاريج الإنتاج والانتهاء المدونة على المنتج.

ضبط 3 آلاف قطعة أنواط ورتب عسكرية مخالفة بالرياض

قالت إمارة منطقة الرياض، إن اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة المنطقة ضبطت 3 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات حيالها.

5 خطوات للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نحو 5 خطوات للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى الفئات المستفيدة.

الفنان محمد عبده يشارك في حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي»

شارك الفنان القدير محمد عبده، في حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي؛ حيث يشارك نخبة من الفنانين العرب والعالم في الحفل.

الخطوط السعودية تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس

احتفت الخطوط السعودية، بذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يوم الأحد 30 سبتمبر 1945م من عفيف إلى الحوية بطائرة من طراز دوجلاس (DC-3)؛ حيث سيّرت الخطوط السعودية، اليوم الخميس، رحلة خاصة من الرياض إلى الطائف بطائرة من طراز بوينج (B777-300) التي تم تزيينها بشعار حقبة السبعينيات والثمانينيات الميلادية.

أمانة الرياض تعلن تنظيمًا جديدًا لتطوير 95 مقبرة

أعلنت أمانة منطقة الرياض تنظيمًا جديدًا لتطوير 95 مقبرة في العاصمة، من أجل إكرام الموتى، مشيرة إلى أن التنظيم الجديد يشمل 8 مقابر مستخدمة حاليًّا، 3 مستقبلية، و84 مغلقة.

طقس الجمعة.. سحب رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، سماء غائمة جزئيًّا وفرصة لتكون سحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فضلًا عن تكون الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

3 إجراءات بخصوص تدريس اللغات الأجنبية

عددت وزارة التعليم 3 إجراءات بشأن تدريس اللغات الأجنبية في مناهجها الدراسية بالتعليم العام والجامعي؛ لبناء جسور التواصل مع شعوب العالم؛ حيث أدرجت تدريس اللغة الإنجليزية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الأول.

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