شكرا لقرائتكم خبر عن 12 هللة الحد الأدنى لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء، على تقسيم تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت، والتي تحدد قطاعاتها لجنة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية وزارت المالية والاستثمار والاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

القطاعات المشمولة

وصنف المجلس في قراره، التعريفة إلى فئتين الأولى: القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% أو أكثر، والثانية: القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%.

واستثنى القرار فئات الاستهلاك للقطاعات الحكومية والسكنية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية والمنشآت الصحية الخاصة والتعليمية.

شبكات النقل والتوزيع

ووفقا للقرار تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للفئة الأولى غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 12 هللة قيمة الكيلو واط للمرتبطة بشبكة النقل، و18 هللة سعر الكيلو واط للمرتبطة بشبكة التوزيع، وبالنسبة للفئة الثانية تكون قيمة التعريفة 18 هللة لكل كيلو واط، للمرتبطة بشبكة النقل، و24 هللة سعر الكيلو واط، للمرتبطة بشبكة التوزيع.

وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية وزارت المالية والاستثمار والاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تتولى تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، ومراجعتها بشكل دوري، وتدعو اللجنة ممثلين من الجهات ذات العلاقة عند مناقشة الأنشطة أو القطاعات الخاضعة لإشرافها.

تحقيق الاشتراطات

وتطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء على المنشآت التي تحقق 3 اشتراطات الأول: أن تكون تلك المنشآت من ضمن القطاعات المؤهلة والمحددة من اللجنة، والثاني: ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن 80%، والثالث: أن يكون مستوى كفاءة الطاقة متوافقا مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وتضمن قرار «الوزراء»، اعتماد هيئة تنظيم المياه والكهرباء،، القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، خلال 3 أشهر من تاريخه صدور القرار، على أن تشمل تحديد الأحكام والإجراءات المترتبة على عدم استيفاء ما ورد في البنود الصادرة، وألا تزيد التعريفة التي تحصل عليها المنشأة في جميع الأحوال على تعريفة القطاع الذي تتبع له.

مدة التطبيق

وتكون مدة تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت القائمة 7 أعوام، ابتداء من 1 يناير 2022 م، وتبقى ثابتة طوال مدة التطبيق، وللمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023م، 7 أعوام ابتداء من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، وتبقى ثابتة طوال تلك المدة، وتطبق على المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية العام 2023 م، تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من تاريخ إطلاق التيار للمنشأة، وحتى نهاية عام 2030م.

القطاع الزراعي

وفيما بخص تطبيق التعريفة على القطاع الزراعي، نص القرار على اتخاذ هيئة تنظيم المياه والكهرباء، خلال 3 أشهر، اللازم لتقسيم فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، وما في حكم ذلك إلى فئتين، الأولى: تعريفة فئة الاستهلاك للقطاع الزراعي، والثانية: تعريفة فئة الاستهلاك للمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكمها.

ويتم تعويض النقص في دخل قطاع الكهرباء الناتج عن تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، من خلال تحميل ذلك النقص على تعريفة الاستهلاك للمنشآت غير المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء في كل من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية دون تحميل القطاعات الحكومية والسكنية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية والمنشآت الصحية الخاصة والتعليمية أي أعباء مالية نتيجة لذلك.

تصنيف قيمة الاستهلاك إلى فئتين:

الأولى: 20 % أو أكثر.- الثانية: بين 10 % و19.9 %.

الفئات المستثناة

القطاعات الحكومية - السكنية - المؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية - المنشآت الصحية الخاصة والتعليمية.

الفئة الأولى

12 هللة للمرتبطة بشبكة النقل- 18 هللة للمرتبطة بشبكة التوزيع

الفئة الثانية

18 هللة للمنشآت المرتبطة بشبكة النقل

24 هللة المرتبطة بشبكة التوزيع

3 اشتراطات للتطبيق

- أن تكون المنشآت من ضمن القطاعات المؤهلة

- ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن 80%

- أن يكون مستوى كفاءة الطاقة متوافقا مع معايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة

لجنة من 7 وزارات لتحديد القطاعات المؤهلة

تقسيم تعريفة الاستهلاك الزراعي إلى فئتين