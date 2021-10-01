شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية خادم الحرمين الشريفين.. وزير الثقافة يدشن معرض الرياض الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، دشن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أمس، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض.

واستهل الحفل بتوقيع تدشين انطلاق الدورة رسمياً من قبل سمو وزير الثقافة، تلا ذلك جولة سموه مع الحضور على أجنحة ومرافق المعرض، الذي يُعد أكبر معرض للكتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتشارك فيه أكثر من 1000 دار نشر تنتمي لـ 30 دولة من مختلف قارات العالم. ويحتضن المعرض الذي يقام خلال المدة من 1 إلى 10 أكتوبر، عدداً من الندوات والأمسيات النوعية التي تثري برنامجه الثقافي الشامل، وهي أول دورة تنظمها وتشرف عليها هيئة الأدب والنشر والترجمة بعد نقل اختصاصات المعرض إليها.

وتنظّم الهيئة على هامش المعرض مؤتمر الناشرين الدولي، وذلك في يومي الرابع والخامس من أكتوبر، وهو أول مؤتمرٍ من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويسعى إلى إعادة صياغة مستقبل صناعة النشر عربياً، ويضم ورش عمل يقدمها كبار الناشرين في العالم، وقيادات صناعة الكتاب، وسط مشاركة فاعلة من اتحادات النشر العالمية، ويُعدّ بمثابةِ نقطةِ الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي؛ لما يقدّمه من فرصةٍ مثاليةٍ لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف الصُّعد المحلية والعربية والدولية، متضمناً جلسات حوارية ستتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.

ويستضيف المعرض ضمن فعالياته، فعالية «حديث الكتاب» التي تُقدّم نخبةً من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين، يتصدرهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وجوردان بيلفورت، وكريس جاردن، للحديث عن تجاربهم الملهمة في الكتابة والتأليف.

جاء ذلك بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق د. حسن ناظم، وسفير العراق لدى المملكة د. عبدالستار الجنابي، ممثلين لجمهورية العراق، التي تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام من معرض الرياض الدولي للكتاب.