«الحج»: رفع الطاقة الاستيعابية إلى 160 ألف معتمر ومصلٍّ يوميا

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: رفع الطاقة الاستيعابية إلى 160 ألف معتمر ومصلٍّ يوميا والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد استحدثت ٢٥ مسارا جديدا في المسجد الحرام، لتوفير سبل الراحة لقاصدي بيت الله الحرام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل تزايد أعداد المصلين والمعتمرين.
وأوضح وكيل إدارة الإرشاد المكاني م. معن قاروت، أنه جرى ترتيب ملصقات التباعد الجسدي بما يتناسب مع معايير أعداد الزوار بالمسجد الحرام لمواكبة الاستعدادات لهذا العام 1443هـ، البالغة 25 مسارا بصحن المطاف، وتخصيص مسارات للأشخاص ذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد. وأشار إلى استحداث مصليات داخل المسجد الحرام وساحاته استعدادا لاستقبال المعتمرين وتهيئتها حرصا على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.