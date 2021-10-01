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لجنة المتابعة السعودية القطرية تعقد اجتماعها السادس

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الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة المتابعة السعودية القطرية، في مقر وزارة الخارجية القطرية بالعاصمة الدوحة، أمس، أعمال اجتماعها السادس، وترأس الجانب السعودي في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، فيما رأسه من الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الأمنية السفير علي الهاجري.

وتأتي أعمال اللجنة، إنفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين - حفظهما الله -، بتعزيز تطور العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات كافة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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