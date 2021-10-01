شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 42 مليون جرعة لقاح كورونا معطاة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن استكمال التحصين يعد أهم خطوة في المرحلة القادمة ليصبح المجتمع في مأمن من الفيروس - بإذن الله -، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا.

ولفتت إلى أن أكثر من 42.000.000 جرعة من لقاح كورونا، أعطيت حتى الآن، عبر أكثر من «587» موقعا. وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات «كوفيد-19» في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 44 حالة مؤكدة، وتعافي 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 212 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547134 حالة، وعدد حالات التعافي 536178 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8716 وفاة - رحمهم الله جميعا -. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا». ‏