شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد و«ماكرون» يتفقان على أهمية حفظ السلام بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في اتصال هاتفي، تلقاه، أمس، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من قضايا ومستجدات الأحداث في المنطقة. وتم خلال الاتصال، الاتفاق على أهمية الحفاظ على السلام في المنطقة ودعم الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار.