شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي لـ «الملك»: علاقاتنا حجر زاوية «أمن واستقرار» الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأعرب بايدن عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، مشيداً بالعلاقات الدائمة بين البلدين والممتدة على مدى ثمانية عقود، وأنها لا تزال تشكل حجر زاوية للاستقرار والأمن والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط، كما تطلع لمواصلة العمل المشترك في العديد من المجالات.