شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 386 مريضا بحيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 386 مستفيدا، خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م. وراجع عيادة الباطنية 92 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 129 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 15 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 14 مستفيدا، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات 41 مريضا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 95 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان. وفي الخدمات المرافقة صرفت الأدوية لـ 386 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 76 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.