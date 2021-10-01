شكرا لقرائتكم خبر عن 53 نافورة تفاعلية بكورنيش الخبر الشمالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت بلدية محافظة الخبر مجمع النوافير التفاعلية بالكورنيش الشمالي، بمساحة 400م2، وتضم 53 نافورة، بارتفاعات متفاوتة ما بين 2م إلى 12م، متضمنة نظامًا صوتيًا للموسيقى، إضافة إلى الإضاءة المتعددة، وذلك ضمن مساعي البلدية لإضافة لمسات جمالية رائعة؛ لتبقى الخبر مدينة عصرية وحيوية.

على جانب آخر، انتهت البلدية من صيانة وإعادة دهان الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق بطول يتجاوز 265.000 متر، ضمن جهودها المستمرة في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وكانت البلدية قد أنارت 3340 عمودًا بأحياء الصواري والأمواج والعقيق والشراع، وسفلتة المربعين «أ» و«ب» من حي الشراع، وسفلتة 16 شارعًا بحي الصواري، والشوارع الرئيسية بحي الكوثر، وفتح الشوارع بأحياء الرجاء والكوثر، وافتتاح 5 حدائق، وزراعة 4000 شجرة، وافتتاح ممشى بطول 1800م، وذلك خلال الـ4 سنوات الماضية، بحي العزيزية.

وخلال نفس الفترة، أعادت البلدية تأهيل أجزاء واسعة لشوارع 11 حيًا سكنيًا، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع، بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير، التي تشهدها وتعزيز جودة الحياة، إضافةً إلى تدشين 7 ميادين ودوارات ومجسمات جمالية لتشكل أيقونة تزيد من جمال الخبر.