شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات جديدة لتصريف مياه الأمطار بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، المرحلة الرابعة لمشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بالمحافظة، وذلك خلال الجولة التفقدية التي شملت مشروع إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار في موقع حي أبو موسى الأشعري، شمال المحافظة، ومشروع سد حوض النايفية، ومشروع فليج الجنوبي.

واستمع سموه خلالها لشرح مفصل من أمين المحافظة م. خلف العتيبي، بشأن جهود الأمانة في متابعة سير الأعمال في تلك المشاريع، ووجه سموه بالحرص على استمرار وتيرة العمل المتسارع، وتكثيف الجهود قبل دخول موسم الأمطار.

وشدد سموه على حرص القيادة الرشيدة «أيدها الله» على متابعة المشاريع التنموية التي تحقق تطلعات ورفاهية المواطنين.

رافق سموه خلال جولته التفقدية أمين المحافظة م. خلف العتيبي، والمشرف على الشؤون التنموية بالمحافظة ماجد القريني، ومدير مرور حفر الباطن العقيد ظافر الشهري، ومدير الدفاع المدني العقيد محمد العنزي، ومساعد مدير شرطة حفر الباطن العقيد رافع العنزي، ومدير فرع شركة المياه الوطنية م. محمد الشمري، ومدير فرع شركة الكهرباء بالمحافظة م. خالد السرور.