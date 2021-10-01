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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لتبوك والمدينة المنورة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443 02:05 AM
تشمل الوجه وأملج وضباء وينبع .. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا"الأرصاد" ينبه المدينة وتبوك: ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهين لتبوك والمدينة المنورة، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.
، "الأرصاد" ينبه المدينة وتبوك: ضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
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