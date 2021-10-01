نشرة «عاجل»..  إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتوضيح من توكلنا بشأن تعديل الاسم

الرياض - محمد عبدالله - نشرة «عاجل».. إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات وتوضيح من توكلنا بشأن تعديل الاسم

ترصد صحيفة عاجل أهم الأخبار المحلية والعربية والرياضية والعالمية، ومنها وزارة الصحة تحدد «أهم خطوة» لمواجهة كورونا بالمرحلة المقبلة، التعليم تؤكد على 3 إجراءات بخصوص تدريس اللغات الأجنبية

وفيما يلي

وزارة الصحة تحدد «أهم خطوة» لمواجهة كورونا بالمرحلة المقبلة

أكدت وزارة الصحة أن استكمال التحصين يُعد أهم خطوة في المرحلة المقبلة؛ ليصبح المجتمع في مأمن من الفيروس، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيقي «صحتي» أو «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا.

تنويه من منصة «أبشر» بخصوص تفويض المراجعة

أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، آلية إجراء تفويض المراجعة حال تعذر حضور أحد المستفيدين للحصول على إقامة لسائق مقيم يعمل لديه.

«الصحة» تتفاعل مع بلاغ بشأن تحويل منزل إلى مركز صحي

تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، مع بلاغ وردها بشأن إقامة مركز صحي داخل أحد المنازل.

توضيح من «توكلنا» بشأن تعديل اسم المستفيد

أوضح تطبيق توكلنا، اليوم الخميس، آلية تعديل اسم المستفيد وظهورها لديه.

توضيح من المرور بشأن «نتائج فحص السيارة»

أوضح المرور السعودي، اليوم الخميس، أهمية تأكيد نتائج فحص السيارة.

القبض على مقيم يمني تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك

ألقت شرطة المدينة المنورة بالتنسيق مع شرطة تبوك، القبض على مقيم يمني تحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة بتبوك.

الرئيس الأمريكي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة تهنئة من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

التعليم: 3 إجراءات بخصوص تدريس اللغات الأجنبية

عددت وزارة التعليم 3 إجراءات بشأن تدريس اللغات الأجنبية في مناهجها الدراسية بالتعليم العام والجامعي؛ لبناء جسور التواصل مع شعوب العالم

طقس الجمعة.. سحب رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الجمعة، سماء غائمة جزئيًّا وفرصة لتكون سحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فضلًا عن تكون الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

ولي العهد يستعرض هاتفيًّا مع الرئيس الفرنسي العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون.

الخطوط السعودية تحتفي بذكرى أول رحلة للملك المؤسس

احتفت الخطوط السعودية، بذكرى أول رحلة للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يوم الأحد 30 سبتمبر 1945م من عفيف إلى الحوية بطائرة من طراز دوجلاس (DC-3)؛ حيث سيّرت الخطوط السعودية، اليوم الخميس، رحلة خاصة من الرياض إلى الطائف بطائرة من طراز بوينج (B777-300) التي تم تزيينها بشعار حقبة السبعينيات والثمانينيات الميلادية.

«الأمن والتنمية» يتصدران لقاء وزير الخارجية ونظيرته الليبية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بمكتبه في الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية ليبيا الدكتورة نجلاء المنقوش.

بالفيديو.. الفنان محمد عبده يشارك في حفل افتتاح «إكسبو 2020 دبي»

شارك الفنان القدير محمد عبده، في حفل افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي؛ حيث يشارك نخبة من الفنانين العرب والعالم في الحفل.

رسميًا.. «المعجب» يدشن مسميات النيابات الجديدة

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، مجموعة من النيابات الجديدة التي أضيفت لأول مرة لمنظومة النيابات القائمة في جهاز النيابة العامة، وهي نيابة النقض، ونيابة الاستئناف، وذلك بعد اعتمادها من مجلس النيابة العامة.

«الصحة» تحدد موعد بدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد إنفلونزا الشتاء.. وتوفير لقاح يكافح سلالتين

أعلن الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد إنفلونزا الشتاء بعد أسبوعين.

وزير المالية: إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية

قال وزير المالية محمد الجدعان، إنَّ العمل جار على إعداد إستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل بمسارين أساسيين متوازيين أحدهما يركز على تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الإستراتيجية للمنظومة.

التعاون يفاجئ جمهوره بتذاكر مجانية لمباراة الطائي ويكشف أماكن توزيعها

اتخذ مجلس إدارة نادي التعاون قرارًا مهمًا تجاه جماهيره قبل مواجهة الطائي يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.