تعرف على مميزات منصة «بحر» للمستقلين

الرياض - محمد عبدالله - تتيح منصة بحر للمستقلين وجود عدد كبير من المهارات التي تتيح لأكبر عدد من المحترفين الاستفادة والعمل، كما تشمل المنصة مجالات اختصاص عديدة.

وأوضحت منصة بحر عبر موقعها الإلكتروني أنها تتيح التخصصات التالية: «الترجمة، والتسويق والمبيعات، والتصميم والابتكار، والفيديو والتصوير، والقانون، والكتابة والتحرير، والمحاسبة والاستشارات، والهندسة والبناء، وتحليل البيانات، وتسويق رقمي، وتطوير البرامج، وتقنية المعلومات والشبكات، وخدمة العملاء، وعمليات الدعم الإداري».

وأكدت منصة بحر أنها تتيح عدد من المميزات للمستقلين والعملاء تتمثل فيما يلي:

1-جميع المستقلين في منصة بحر موثّقين عن طريق أبشر.

2-الدفع أون لاين عن طريق بطاقات فيزا وماستر كارد.

3- بإمكانك تقسيم مشروعك إلى مراحل متعددة.

4-يتم تحويل رصيدك في بحر مباشرة إلى حسابك البنكي.

5-احصل على تنبيهات عند إضافة مشاريع مناسبة لك.

6- الحصول على عروض تنافسية لمشروعك في وقت قصير.

شروط التسجيل في منصة بحر للمستقلين

وكانت منصة بحر حددت الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل بها كأفراد مستقلين للاستفادة من خدماتها المتعددة وتتمثل هذه الشروط في التالي:

- العرض الخاص بك يجب أن يكون مكتملًا وواضحًا التفاصيل ومتعلقاً بالمشروع الذي تُقدم عليه العرض، لذلك ادرس الأمر جيداً وقدّم ميزانية ووقتاً مناسباً لك تماماً.

- لن تتمكن من تعديل عرضك بعد إضافته إلا في حال تَواصَل مَعك صاحب المشروع.

- يمكنك التواصل مع صاحب المشروع بعد قبوله لعرضك عبر نظام الرسائل الخاص بالمنصة - في أي وقت، بالإضافة إلى إمكانية تواصلك من خلال صفحة عرض المشروع.

- إذا أصبح مشروعُك مكتملاً وجاهزاً للتسليم، يمكنك أن تضغط على زر تسليم المشروع، وسيصل تنبيه لصاحب المشروع بذلك.

- تقديمك لعروض على مشاريع لا تُتقِن العمل عليها وتضييعك لوقت أصحاب المشاريع من خلال التأخر في التنفيذ أو ضعف جودة التنفيذ أو عدم التنفيذ سيؤدي لتقييم حسابك سلباً من قِبلهم مما يؤدّي إلى إغلاق حسابك في المنصة.

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