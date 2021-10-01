ضبط مخالفَين بمحمية الأمير محمد بن سلمان بحوزتهما 7 طيور و3 بنادق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، مساء اليوم الخميس، ضبط مخالفَين لنظام البيئة ارتكبا مخالفات صيد في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

وأضافت، عبر حسابها في «تويتر»: «أنه تم ضبط 7 طيور مصيدة، بندقية رش شوزن، بندقية هوائية، بندقية غازية، ذخائر متنوعة».

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن العقوبة في حالة استخدام بندقية الرش «شوزن»، تشمل غرامة تبلغ 100 ألف ريال، والصيد دون ترخيص يشمل غرامة تبلغ 10 آلاف ريال.

وتابع الأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

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