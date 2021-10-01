إحباط تهريب 1.9 مليون قرص إمفيتامين إلى المملكة

ونوه المتحدث الرسمي بالتعاون الإيجابي من الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة ، والذي أثمر عن إحباط العديد من محاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة ، مؤكدا أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية ومحاولاتها لاستهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات ، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها وتقديمهم للعداله .
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