وأضافت المصادر أن حادث الشاحنة بدأ من نقطة مركز قريضة على الطريق، عندما عبره بدون توقف، وتناثرت بعض حمولته على الطريق عند قدومه من الكسارة، حيث يمتد الطريق إلى موقع الحادث قرابة 13 كيلومترا، وقد أبلغت الجهات ودوريات المرور من حينها عن الشاحنة، والتي لم تستجب لنداء الدورية واتجهت نحو الإشارة، حيث لم يتدارك الوضع والسيطرة عليها، ما تسبب في الحادث وإصابة 5 أشخاص ووفاة 4، بالإضافة إلى أضرار المركبات وتلفيات بالطريق.
يذكر أن تقريرا لوزارة النقل أشار فيه إلى أن الحادث وقع بسبب عطل بالمكابح، وخرج بتوصيات تتمثل بالتنسيق بين هيئة النقل وإدارة المرور لزيادة الرقابة على الشاحنات، والتأكد من صلاحيتها، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة القيادة أثناء التعب والإرهاق.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف سائق شاحنة حادث المدينة 10 أيام على ذمة التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.