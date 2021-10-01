إيقاف سائق شاحنة حادث المدينة 10 أيام على ذمة التحقيق

أكدت مصادر لـ«دوت الخليج» أن سائق شاحنة حادث المدينة موقوف حالياً 10 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد الحادث المروري الذي وقع في إشارة طريق علي بن أبي طالب في المدينة المنورة، وتم إحالة ملفه من قبل المرور للجهة المختصة عقب مباشرة الحادث.

وأضافت المصادر أن حادث الشاحنة بدأ من نقطة مركز قريضة على الطريق، عندما عبره بدون توقف، وتناثرت بعض حمولته على الطريق عند قدومه من الكسارة، حيث يمتد الطريق إلى موقع الحادث قرابة 13 كيلومترا، وقد أبلغت الجهات ودوريات المرور من حينها عن الشاحنة، والتي لم تستجب لنداء الدورية واتجهت نحو الإشارة، حيث لم يتدارك الوضع والسيطرة عليها، ما تسبب في الحادث وإصابة 5 أشخاص ووفاة 4، بالإضافة إلى أضرار المركبات وتلفيات بالطريق.

يذكر أن تقريرا لوزارة النقل أشار فيه إلى أن الحادث وقع بسبب عطل بالمكابح، وخرج بتوصيات تتمثل بالتنسيق بين هيئة النقل وإدارة المرور لزيادة الرقابة على الشاحنات، والتأكد من صلاحيتها، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة القيادة أثناء التعب والإرهاق. ‏