شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. ضبط مقيم ومقيمة لممارستهما الاحتيال على عابري الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية بمحافظة البدائع تمكنت من القبض على مقيم ومقيمة في العقد الخامس من العمر، من الجنسية اليمنية.

وجاء ذلك بعد ظهور مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اتخاذهما أسلوبا احتياليا في كسب تعاطف عابري أحد الطرق بالمحافظة، مدعين نفاد وقود مركبتهما وحاجتهما إلى مال للتزود به، مكررين فعلتهما مع عدد من الأشخاص، مبينة أنه اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للجهة المختصة.