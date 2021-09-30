منصة أبشر توضح طريقة تجاوز «عدم اكتمال عملية الدفع»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، اليوم الخميس، طريقة تجاوز مشكلة «عدم اكتمال عملية الدفع» بنجاح أثناء إتمام الخدمات.

وقالت المنصة، إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه الدخول لحسابه عبر منصة أبشر أعمال، من خلال جهاز مكتبي او محمول «لاب توب» وإعادة المحاولة، وفي حال استمرار المشكلة يتم التواصل مع المنصة مباشرة لخدمة المستفيد.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للمنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تساءل فيه أحد المستفيدين: فوجئ بعد اكتمال عملية الدفع أثناء تمديد تأشيرة عامل.

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