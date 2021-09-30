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«الصحة» تحدد موعد بدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد إنفلونزا الشتاء.. وتوفير لقاح يكافح سلالتين

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن الدكتور عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ حملة وطنية للتطعيم ضد إنفلونزا الشتاء بعد أسبوعين.

وقال عسيري، عبر حسابه على تويتر: «بدأ توزيع لقاح الإنفلونزا لموسم الشتاء ١٤٤٣، ستبدأ الحملة الوطنية إن شاء الله خلال أسبوعين فور استكمال التوزيع».

وتابع: «لأول مرة سيتوفر اللقاح الرباعي الذي يغطي سلالتين من نوع A و سلالتين من نوع B، نتوقع أن يكون موسم الإنفلونزا أشد من السابق نظراً لعودة الأنشطة حول العالم».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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