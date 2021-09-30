السفير آل جابر يلتقي مبعوث مملكة السويد إلى اليمن

الرياض - محمد عبدالله - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، مبعوث مملكة السويد إلى اليمن السفير بيتر سمينبي.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة جهود المملكة والخطوات المشتركة لوقف إطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

كما تم التأكيد على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

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