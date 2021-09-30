التأمينات الاجتماعية: 4 خطوات لمتابعة طلبات أصحاب الأعمال

الرياض - محمد عبدالله - حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 4 خطوات؛ حيث يمكن لصاحب العمل تتبع معاملاته إلكترونياً عبر خدمة «متابعة الطلبات».



وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن صاحب العمل يمكنه تتبع معاملاته إلكترونياً عبر خدمة «متابعة الطلبات» من خلال الخطوات التالية:

1-الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.

2-اختيار أيقونة «أعمال».

3-اختيار أيقونة متابعة الطلبات.

4-تعبئة البيانات ثم الضغط على «استعلام».

الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

وأكَّدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر» أنَّ خطوات إضافة مشترك سعودي في التأمينات أون لاين كالآتي:

1-تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.

2-الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي.

3-استكمال البيانات الخاصة بالمشترك.

4-الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر «توثيق العقد».

5-استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على «حفظ».

وسيتم إرسال العقد إلى العامل وسيكون لديه ثلاثة خيارات؛ هي: تجاهل العقد وفي هذه الحالة يتم إلغاء العقد بعد مرور 7 أيام، وإذا تم رفض العقد سيتطلب من العامل تحديد أسباب الرفض وإرسالها إلى صاحب العمل، وفي حالة الموافقة على العقد يتم توثيق العقد، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

نسبة الاشتراك التي يتحملها صاحب العمل

وكانت التأمينات الاجتماعية أوضحت النسبة التي يتحمّلها صاحب العمل للاشتراك عن العامل في نظام التأمينات.

وأكَّدت التأمينات الاجتماعية أنَّ صاحب العمل يتحمل نسبة 12% من أجر العامل المسجل «الأساسي + بدل المسكن».

وأشارت إلى أنَّ نسبة الاشتراك التي يتحمّلها صاحب العمل تكون عبارة عن 9% معاشات و2% عن نظام الأخطار المهنية، و1% عن نظام التعطل عن العمل.

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