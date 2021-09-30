بالفيديو والصور.. طالبات جازان يستعرضن مهاراتهن في الدفاع عن النفس

الرياض - محمد عبدالله - أشاد مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبوهادي، اليوم، بالخبرات والمهارات التي أحدثتها المناهج الجديدة، ومنها التربية البدنية والدفاع عن النفس لدى الطالبات، وذلك بعد مشاهدته لاستعراض نظّمته الشؤون التعليمية بنات ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 91.

وشملت الاستعراضات الرياضية الفردية والجماعية؛ ككرة السلة، والطائرة، واليد، والتنس، والجمباز، وما تحتاجه من مهارات لازمة لممارستها، بالإضافة إلى عروض لألعاب الدفاع عن النفس.

فيما نشرت الحسابات الرسمية لتعليم جازان، لقطات وصور لاستعراض الطالبات لمهاراتهن في الدفاع عن النفس.



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