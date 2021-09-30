بالفيديو.. لماذا سمي وادي الدواسر بالعقيق؟

الرياض - محمد عبدالله - كشف تقرير ببرنامج «رحال» المذاع عبر قناة «السعودية»، اليوم الخميس، عن أسباب تسمية وادي الدواسر بالعقيق.

وقال التقرير، إن وادي الدواسر بالعقيق أو عقيق بني عقيل سمي بالوادي كونه أحد الأودية الجارية بالجزيرة العربية قديمًا، ونسب لأهله وسكانه أبناء قبيلة الدواسر فسمي بوادي الدواسر.

وأشار التقرير إلى أنه كان للوادي نصيب من التميز منذ قديم الزمان؛ بسبب موقعه الذي مثل أحد مواطن الاستقرار البشري، وهو عبارة عن حوض نهري قديم لا يتجاوز امتداده أكثر من 100 كيلومتر من نقطة تجمعه أو كما يسمى أحيانًا المجمع أو المثلث، وهي نقطة تلاقي الأودية الضخمة التي تكون المثلث المائي العظيم الذي منه ينبعث مجرى واد ضخم يقطع جبال طويق؛ ليعرف باسم وادي الدواسر ويروي البعض أن مجرى الوادي يصل للخليج العربي قديمًا.

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